Bij dit bedrijf bepalen collega's elkaars salaris

Onbeperkte vakantiedagen en geen verplichte kantoortijden. Bij het bedrijf Keytoe in Maassluis gelden zo min mogelijk regels. De komende maanden mogen de collega's via een app elkaars salaris bepalen.

"We hebben 'waarom, waarom, waarom'-sessies", legt Lennard Toma uit. Hij is organisatiepsycholoog bij Keytoe. Bij die waarom-sessies worden regels of gewoonten ter discussie gesteld: "Bijvoorbeeld: waarom moet iemand om negen uur aanwezig zijn."

Bij Keytoe kijkt een salariscommissie nu aan het eind van het jaar naar het budget dat over is. Dat gaat in een zogenaamde salarispot, die wordt verdeeld over de medewerkers, afhankelijk van hun toegevoegde waarde. Dat wordt bepaald door de salariscommissie, waar iedereen in mag zitten. Er wordt nooit gekort op een salaris. "Het gaat alleen maar omhoog", zegt Toma.

Nu wil het bedrijf die commissie vervangen met een app, waarmee iedereen elkaar kan beoordelen. Of je dat wil en wie je wil beoordelen, mag je zelf weten. Omdat het beoordelen van verschillende medewerkers op verschillende functies, gaat dat beoordelen puur op gevoel, met maar één score. De app kijkt naar de omzet en kosten van de maand, wat over is gaat in de salarispot.

Wachtlijst

Alle medewerkers hebben ongeacht het aantal uur dat ze werken een basisinkomen van minimaal 600 euro bruto. De bijzondere organisatiecultuur trekt veel mensen aan. Volgens Toma is er een wachtlijst van mensen die voor zijn bedrijf willen werken.

Het experiment is een proef voor drie maanden, de extra salarissen worden nog niet uitbetaald. Uiteindelijk is de pilot bedoeld om elkaar te stimuleren beter te worden. Dan gaat ook de omzet omhoog, dat zorgt ervoor dat medewerkers weer meer gaan verdienen.