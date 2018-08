Deel dit artikel:











Man achtervolgt inbrekers en wordt bedreigd met vuurwapen

Een 53-jarige man heeft in de IJsselstraat in Sliedrecht twee inbrekers op heterdaad betrapt in het tuinschuurtje van zijn vader. De man zag rond 02:00 uur in de nacht van maandag op dinsdag de tuinlamp aanspringen en ging kijken. Twee mannen kwamen uit het schuurtje lopen.

Een van de inbrekers duwde de man tegen de grond. Het slachtoffer stond weer op en ging achter de dieven aan. De tweede liet toen een aantal keer een vuurwapen zien. Agenten hebben samen met de 53-jarige man nog gezocht naar de twee inbrekers, maar tevergeefs. Ze hebben waarschijnlijk niets uit het schuurtje meegenomen.