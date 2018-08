LIVEBLOG: Persconferentie AS Trenčín - Feyenoord

Deel dit artikel:











Nog voor de start van de competitie moet Feyenoord zich opmaken voor de kwalificatie van de Europa League. De Rotterdammers spelen donderdag eerst een uitwedstrijd tegen AS Trenčín. Dinsdagmiddag (13:45 uur) is er in de Kuip een persconferentie rond dat duel.

Trainer Giovanni van Bronckhorst schuift aan en wij zetten de belangrijkste uitspraken van hem op een rijtje in deze liveblog. Wij geven het laatste Feyenoord-nieuws door via ons officiële Twitteraccount @RijnmondSport. Wij verzamelen al die berichten hier in één pagina, die je niet hoeft te refreshen om de nieuwste updates te zien. Kijk je via de app of laat je browser niets zien? Klik op deze link om het liveblog te zien. AS Trenčín - Feyenoord begint donderdag om 19:00 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond, de Rijnmond-app en Rijnmond.nl.