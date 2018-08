Buurt-oma Celien verzamelt schooltassen voor kinderen in armoede

Buurt-oma Celien Anches uit Rotterdam-West is de inzamelingsactie #schooltassenchallenge gestart. Ze wil daarmee kinderen uit gezinnen met weinig geld het nieuwe schooljaar voorbereid laten beginnen. Celien heeft een oproep gedaan op Facebook en binnen een paar dagen zijn al 25 rugzakjes gedoneerd, veel in knalroze en knalblauw.

Eind augustus begint het nieuwe schooljaar en dan wil Celien minimaal honderd goed gevulde schooltassen uitdelen. Niet alleen schooltassen en rugzakken staan op het verlanglijstje van de #schooltassenchallenge, ook pennen, etuis, schriften, broodtrommels en bekers. Het gaat om schoolspullen voor kinderen op de basisschool en middelbare school.

Eigen ervaring

In haar omgeving en uit eigen ervaring weet ze hoe moeilijk het is als je ieder dubbeltje moet omdraaien. "Ik merk dat er in Nederland best veel armoede is en dat er veel moeders zijn die het achter de schermen houden, maar ik hoor het van kinderen op straat en kinderen die bij mij binnenkomen en daarom ben ik deze uitdaging aangegaan."

In de buurt noemen ze Celein al GlaMa, een afkorting van glamorous ma, omdat ze altijd voor iedereen klaarstaat en een luisterend oor biedt.

Op Facebook is de actie van Celien te vinden met de zoekterm Shargail en #schooltassenchallenge. Ze krijgt enthousiaste reacties via berichten op Facebook en ook van luisteraars van Radio Rijnmond. "Ik ben toevallig aan het opruimen en vind meerdere rugzakken", laat iemand via de telefoon weten. De contactgegevens van Celien zijn bij RTV Rijnmond bekend.