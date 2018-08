Politie schiet in de lucht bij arrestatie

Agenten hebben maandagavond twee waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van een 20-jarige Rotterdammer. De man wilde niet stoppen met rennen.

Iets na 18:00 uur kreeg de politie een melding dat iemand werd bedreigd met een vuurwapen in de Delflandstraat in Rotterdam-Overschie. Agenten troffen een man met een mes aan. Die vertelde dat de man met het vuurwapen was weggelopen. Die zou hem en zijn vriendin hebben bedreigd, daarom had hij een mes gepakt.

Agenten zochten naar de man met het vuurwapen. Op de Verlaatstraat wilden agenten hem aanhouden, ze losten daarbij twee waarschuwingsschoten. Daarna gaf de 20-jarige man uit Rotterdam zich over.

Naar aanleiding van een tip van een getuige vonden agenten ook nog een wapenstok die de verdachte in een prullenbak had weggegooid.

De 33-jarige man uit Rotterdam, die door agenten met een mes werd aangetroffen, is ook aangehouden.