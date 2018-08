Feyenoord mist St. Juste, Jørgensen, Vilhena en Ayoub tegen Trenčín

Feyenoord moet het in de eerste Europese wedstrijd van het seizoen doen zonder Jeremiah St. Juste, Nicolai Jørgensen, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub. Robin van Persie en Jens Toornstra zijn nog twijfelgevallen voor het duel donderdag in Slowakije tegen AS Trenčín.

Trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht ondanks de afwezigen geen problemen. "Ik maak me geen zorgen over de bezetting van het middenveld, ondanks de schorsing van Vilhena en de blessures. We hebben middenvelders genoeg", liet hij dinsdagmiddag tijdens de persconferentie weten.

'We zullen ons goed moeten aanpassen' Giovanni van Bronckhorst

"Trenčín is een andere tegenstander dan PSV, met een andere speelwijze en een kunstgrasveld", gaat Van Bronckhorst verder. "We zullen ons goed moeten aanpassen. Het aanvangstijdstip hadden we liever anders gezien, maar uiteindelijk heeft de UEFA gekozen. Het is geen probleem om om 19:00 uur te spelen."

Met de komst van Joris Delle gaat Feyenoord het nieuwe seizoen in met vier keepers. "Vorig jaar hadden we er ook vier. Ik denk eraan om te rouleren met mijn keepers. Vermeer is bijna fit en het is een mogelijkheid dat hij op termijn in de Europa League gaat spelen. Hij traint mee, maar is nog niet 100 procent", besluit Van Bronckhorst.

Later vanmiddag meer over de persconferentie van Feyenoord met ook reacties van Jan-Arie van der Heijden.