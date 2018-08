Van snorkelen tussen schildpadden naar overlevenden zoeken tussen het puin

Nichtjes Devany (23) en Amy (26) vierden tweeënhalve week vakantie op Lombok, Indonesië. Op de dag van de aardbeving hadden ze juist gesnorkeld bij de Gili-eilanden. "We zaten op het strand naar de zonsondergang te kijken, toen begon de aarde echt heel heftig te trillen", vertelt Devany Boelaars uit Rotterdam op Radio Rijnmond.

"We zaten op stoelen, maar werden gewoon tegen de grond getrild." Devany vertelt dat iedereen in paniek ging rennen. Het hotel waar ze in sliepen zorgde ervoor dat iedereen naar een hoger punt liep, er was een waarschuwing gegeven voor een tsunami.

Ziekenhuis bouwen

Na anderhalf uur op de berg besloten Devany en Amy naar beneden te gaan om te kijken of ze ergens konden helpen.

"Alles was pikdonker, dus we hebben zaklampen geregeld en toen zijn we gewoon gaan lopen. Op een gegeven moment komen we een heleboel mensen tegen die een ziekenhuis aan het bouwen zijn. We hebben geholpen met stoelen sjouwen, bedden, dekens, zoveel mogelijk eten. Alles was kapot", vertelt Devany.

"We hadden al drie doden gezien", vertelt de Rotterdamse verder. "Het was best wel heftig, maar op dat moment dachten we gewoon: we willen andere mensen helpen. We waren niet zo met onszelf bezig."

Zoeken tussen het puin

De nichtjes hebben ongeveer drie uur geholpen, daarna vroegen ze wat ze nog meer konden doen. "Toen zochten ze vrijwilligers die dieper het dorp in wilden gaan en echt tussen het puin zoeken naar mensen. We dachten: ja dat gaan we wel gewoon doen."

Hoe dieper de vrouwen het dorp in liepen, hoe meer er verwoest was. "Een hele grote moskee lag gewoon helemaal overdwars op de grond. We riepen om mensen maar er was soms zoveel puin dat er geen overlevenden meer onder hadden kunnen liggen", vertelt Devany.

Ze besluiten terug te keren na ongeveer tien kilometer te hebben gelopen. "We waren al een stuk de berg op gelopen, we waren op slippers, we hadden geen survivalkleren aan."

Langste nacht

Devany en Amy gaan op het strand liggen, uit de buurt van gebouwen voor als er opnieuw een beving komt. Het hotel regelt dekens en drinken. "Alles was verwoest, niks deed het meer. Het was echt de langste nacht van ons leven. We hebben zes uur lang elkaars hand vastgehouden."

"Je moet je voorstellen dat het hele eiland geëvacueerd moest worden. Het is niet zo'n groot eiland, maar er zijn een heleboel mensen. Het zijn hele kleine bootjes", vertelt Devany.

De vrouwen kijken de volgende dag toe hoe mensen vechten, duwen en trekken om in een bootje te komen. Uiteindelijk kregen ze bericht dat een kennis die op het eiland woonde een boot had geregeld naar Lombok. "We hebben onze koffers laten staan en we gingen rennen", vertelt Devany.

Dodental loopt op

Hulporganisatie Oxfam meldt dat 20 duizend mensen zijn ondergebracht in opvangcentra. Duizenden andere inwoners slapen noodgedwongen onder de blote hemel. Het dodental is al opgelopen tot boven de honderd.

Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden.