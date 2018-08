Deel dit artikel:











Wie heeft de mooiste koe van Voorne-Putten? De koeien van Van Leeuwen

Wordt het Clara, Bertha of toch Beatrix? Welke boer heeft de mooiste koe van Voorne-Putten en omstreken in de stal staan? Die vraag wordt zaterdag beantwoord tijdens de Fokveedag in Hellevoetsluis.

Bij melkveebedrijf Van Leeuwen in Heenvliet zijn de voorbereidingen voor die grote dag in volle gang. "De koeien moeten oefenen om netjes te lopen en ze moeten mooi voor de dag komen", vertelt Simon van Leeuwen. "Dat betekent dat we ze moeten scheren."

Van Leeuwen en zijn koeien moeten het opnemen tegen veertien andere melkveehouders uit Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. In totaal strijden 77 koeien om de titel. De vier ijzers in het vuur voor Van Leeuwen zijn Beatrix, Eline, Cornelia-Maria en South Island. Zij worden door de jury zaterdag beoordeeld op hun uiterlijk. Wie van deze vier de grootste kans maakt op de titel, is voor Van Leeuwen moeilijk te zeggen. Eén van hen liet in ieder geval een slechte indruk achter bij verslaggever Dennis Kranenburg. Tijdens een interview - live op radio Rijnmond - deed ze een grote boodschap, waarvan de spetters op de broek van de verslaggever terechtkwamen. "Ik moet zometeen een doekje hebben", zegt hij. "Nou, de wasmachine doet het beter hoor", tipt Van Leeuwen. Op de valreep had koe Olivia een nog 'grotere boodschap' tijdens het bezoek van Dennis. Kalfje Olivia 2 werd geboren. Zal zij volgend jaar een gooi gaan doen naar de titel van mooiste koe?

Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Deze week wordt Voorne-Putten uitgelicht op tv, radio, de website en social media. Heb je tips voor onze verslaggevers? Mail dan naar zomertoer@rijnmond.nl .