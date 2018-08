Boom die Capelse vrouw het leven kostte had stempel veilig

De boom die op donderdag 26 juli het leven van een 54-jarige Capelse vrouw kostte, was zeven weken voor het incident nog geïnspecteerd en als veilig beoordeeld. Dat meldt de gemeente Rotterdam na uitgebreid onderzoek.

De lindeboom langs de Westersingel werd door de harde zomerwind omver geblazen en kwam op een auto terecht. Naast het dodelijke slachtoffer raakten een man en een vrouw gewond.

De zeventig jaar oude boom werd sinds 2013 jaarlijks gecontroleerd. Lindebomen kunnen tussen de tachtig en 120 jaar oud worden. Na de laatste inspectie was de verwachting dat de boom nog zeker tien jaar mee kon.

In mei van dit jaar werd de zadelzwam op de boom ontdekt. Die paddenstoel zat op een oude snoeiwond. Op 6 juni werd de boom geïnspecteerd. De conclusie van de deskundige was dat de boom veilig was.

Vermoedelijk is de harde wind van donderdag 26 juli de oorzaak van het omvallen van de boom.

De gemeente Rotterdam heeft de nabestaanden via de politie over het onderzoek geïnformeerd. ''We betreuren nog steeds zeer wat er eind juli is gebeurd. Het is verschrikkelijk'', zegt een woordvoerder.