Vijf arrestaties na achtervolging en mogelijke schietpartij in Dordrecht

De Steegoversloot in Dordrecht Foto: Thijs Blom

De Noordendijk in Dordrecht Foto: Thijs Blom

De politie heeft drie mannen opgepakt voor een vechtpartij in Dordrecht. Daarbij zou mogelijk zijn geschoten vanuit de ene auto op de andere.

De ruzie tussen vijf personen zou volgens een woordvoerder van de politie zijn begonnen op de Noordendijk. Bij de vechtpartij liepen eerdere personen verwondingen op, zoals een blauw oog.

De mannen zouden daarna in een auto zijn gestapt en elkaar hebben achtervolgd en beschoten. De achtervolging eindigde bij de rechtbank in de Steegoversloot. Drie mannen zijn daar volgens de politie naar binnen gevlucht. Agenten sloegen hen daarna in de boeien.

Twee andere vechtersbazen hebben zich later zelf bij de politie gemeld. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is nog onduidelijk.