Van der Heijden over kwalificeren EL: 'Bracht ons ook de titel'

Verdediger Jan-Arie van der Heijden won afgelopen zaterdag met Feyenoord de Johan Cruijff Schaal, maar aankomende donderdag staat tegen AS Trenčín al weer de eerste Europese wedstrijd van het seizoen voor de deur. "Het is heel belangrijk om ons te kwalificeren voor de Europa League. Een club als Feyenoord moet Europees spelen", aldus Van der Heijden.

"Voor onze ontwikkeling is het Europees spelen ook heel goed", gaat Van der Heijden verder. "Soms is het heel fysiek en een andere speelstijl als in Nederland. Ik denk daarom dat het spelen van Europa League voetbal twee seizoenen geleden er ook voor heeft gezorgd dat wij kampioen konden worden."

Ik verwacht dat ze (AS Trenčín, red.) druk gaan zetten, ze hebben met Ricardo Moniz natuurlijk een Nederlandse trainer. Wij moeten er onderuit spelen en we hebben in de voorbereiding laten zien dat we dat kunnen. Uiteindelijk is het het resultaat dat telt", besluit Van der Heijden.