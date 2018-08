Deel dit artikel:











ProRail wakker geschud door vernietigend rapport Rangeerterrein Kijfhoek

"We zijn niet geschrokken, maar wel op scherp gezet door het rapport van de Inspectie Leefbaarheid en Transport". Dit zegt Coen van Kranenburg namens ProRail in reactie op een rapport waarin geconcludeerd wordt dat de veiligheid op Kijfhoek onvoldoende geborgd is.

De Inspectie, die optreedt namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft het groot onderhoud op het grootste rangeerterrein van Europa stilgelegd tot de veiligheid voor de spoorwerkers en de omgeving weer gegarandeerd is. Lees ook: Inspectie: veiligheid Kijfhoek structureel niet op orde Volgens de inspectie vindt spoorbeheerder ProRail "rangeren belangrijker dan veiligheid" en is er ook iets grondig mis met de werkcultuur'. Veiligheidsprocedures worden niet nageleefd en er wordt niet op toegezien dat dat wel gebeurt. "Dit rapport bevestigt onze vermoedens. We zijn blij dat de Inspectie ingrijpt en er nu gewerkt gaat worden aan verbeteringen. Dat is belangrijk voor onze inwoners", reageert loco-burgemeester Jacqueline van Dongen van de gemeente Zwijndrecht. "Als je jarenlang volgens vaste patronen werkt, sluipt er kennelijk soms wat gemakzucht in. Dat mag natuurlijk niet, dus we gaan er hard aan werken om de scherpte weer terug te krijgen", zegt Van Kranenburg. Cultuuromslagen zijn soms zeer tijdrovende processen en tijd kost geld, maar ProRail heeft geen datum voor ogen waarop alles weer op orde moet zijn. "Het belangrijkste is dat de veiligheid weer optimaal wordt en het vertrouwen van de omgeving terugkeert." Ook Zwijndrecht ziet dat zo, beaamt Van Dongen: "We doen het samen, dus met alle betrokken partijen."