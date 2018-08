Loïs (11) trots op bibliotheek die je letterlijk kunt beklimmen

Het is een gigantisch glazen gebouw, met een gigantisch aantal boeken. Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse kan letterlijk beklommen worden. Voor de 11-jarige Loïs Fijan is het haar favoriete plek op Voorne-Putten.

Verslaggever Sanne Waldekker heeft dinsdagmiddag de eer om een rondleiding te krijgen van Loïs door 'haar' Spijkenisse. "Het is niet zo'n drukke stad met heel veel verkeer. Dat vind ik wel fijn."

Met stip op 1 staat voor Loïs De Boekenberg. De toekomstige brugklasser zit in het kinderbestuur van de bibliotheek en vergadert elke maand mee over activiteiten in de bieb en hoe ze meer kinderen kunnen trekken. Loïs geeft daarom zelf ook rondleidingen in de bibliotheek aan leeftijdsgenoten.

"Ik hou zelf erg van lezen", vertelt ze. "En als je je dag niet hebt, kun je gewoon ergens in de bieb gaan zitten met een boekje."



Vervolgens neemt Loïs Sanne mee naar de Dorpskerk in Spijkenisse, die tegenover de bibliotheek ligt. "Van een heel nieuw gebouw, naar iets heel ouds", merkt Sanne op. "Het is denk ik wel een van de oudste dingen van Spijkenisse", zegt Loïs.

Naast de kerk vind ze ook vooral de bomen op het pleintje voor de kerk fijn. "Als er markt is en het is warm, kun je lekker onder de boom gaan zitten in de schaduw."

Tot slot gaat Loïs met Sanne naar haar oude basisschool, De Morgenster. Na de zomer gaat ze naar de brugklas. "Het ging me niet zozeer om deze plek", legt Loïs uit. "Maar ik vind het fijn dat hier veel scholen zijn. Er zijn christelijke scholen, niet-christelijke scholen en scholen voor kinderen die uit andere landen komen", somt ze op. Voor ieder wat wils, dus.



Of Loïs van plan is om haar hele leven in Spijkenisse te blijven? "Qua drukte zou ik zeggen ja, maar qua huizen misschien niet", vertelt ze. De huizen in Spijkenisse vindt ze niet heel leuk, legt ze uit. "Ik heb in andere plaatsen weleens mooiere huizen gezien."