Feyenoord doet aangifte tegen fakkelgooiers Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft aangifte gedaan tegen de fakkelgooiers van afgelopen zaterdag. Vrijwel direct na het eerste fluitsignaal in de strijd om de Johan Cruijff Schaal werden vanuit het vak van de Feyenoord-supporters fakkels op het veld in het Philips Stadion geworpen. Hierdoor lag de wedstrijd tegen PSV meteen even stil.

"Feyenoord betreurt het deze stap te hebben moeten zetten", laat stadiondirecteur Jan van Merwijk op de clubwebsite weten. "We zien het echter als de enige logische stap na wat er in Eindhoven is voorgevallen. Feyenoord heeft de plicht als werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving voor haar werknemers, mensen die we inhuren en natuurlijk ook voor haar supporters. Deze is natuurlijk in het geding als er met brandende voorwerpen in hun richting wordt gegooid."

Directeur Jan de Jong vult Van Merwijk aan. "Ik heb namens Feyenoord mijn excuses aangeboden. PSV heeft immers flink de nek uitgestoken door meer dan 4000 Feyenoord-supporters toe te laten in hun stadion. Die moedige zet is dus helaas niet beloond. Zoals eerder is het weer een relatief kleine groep die zich ernstig heeft misdragen, maar het feit ligt er wel dat het goed is misgegaan", aldus De Jong.