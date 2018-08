Veroordeelde Kobus L. is nog altijd spoorloos

Rotterdammer Kobus L.(73) staat internationaal gesignaleerd. Hij moet een celstraf van twaalf jaar uitzitten, maar is al een maand spoorloos.

Kobus L., ook bekend als 'Kobus de Zigeuner', werd op 11 juli veroordeeld voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink. Het slachtoffer was in juli 2014 in Roosendaal omgebracht en daarna gedumpt in het Markkanaal bij Breda.

De Rotterdammer kwam pas op een later moment in beeld als moordverdachte. Eerst werd hij alleen veroordeeld voor wapenbezit. Gedurende het proces was hij op vrije voeten. Bij het vonnis in juli zei de rechter dat L. naar de cel moest. "Gelet op de straf en de ernst van het feit zal de rechtsorde zeker geschokt zijn als verdachte nog vrij kan rondlopen."

Kobus L. kwam niet zelf naar de uitspraak luisteren en sindsdien is hij spoorloos verdwenen. Het OM West-Brabant/Zeeland zegt dat er 'met man en macht' naar hem wordt gezocht. "Dat hij gesignaleerd staat, is een understatement."

Vissen

Zijn advocaat Ed Manders kan ook geen opheldering geven over de verblijfplaats van zijn cliënt. "Het laatste dat ik van zijn vrouw heb gehoord, is dat hij is gaan vissen. Ik neem aan dat dat nog steeds zo is, het weer is er goed genoeg voor en misschien is de vangst ook wel goed."

Manders wil niet zeggen of hij contact heeft gehad met Kobus L. "Daar kan ik niets over mededelen in verband met mijn geheimhoudersplicht."

Kobus L.is een bekende van de recherche. In de jaren negentig kreeg hij vijftien jaar cel voor omvangrijke drugshandel, onder anderen met de huidige president van Suriname, Desi Bouterse.