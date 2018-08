Deel dit artikel:











Kogelgat in raam van Kralingse school Foto: MediaTV (Joey Bremer)

De politie onderzoekt een schietpartij op de Slaak in Rotterdam waarbij een kogel is ingeslagen in een school aan de Slaak.

Agenten hebben geen gewonde of schutter aangetroffen. Wel lag er een kogelhuls op de grond, afkomstig uit een klein vuurwapen.