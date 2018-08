Deel dit artikel:











KNMI: code geel voor zwaar onweer Foto: Ginopress (ANP)

We gaan een extreem warme en benauwde nacht tegemoet. De temperatuur daalt in de steden niet verder dan 25 graden en er is door het KNMI code geel afgegeven voor zwaar onweer met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Een venijnig staartje dus aan de hittegolf die onze regio wekenlang in de greep hield. Dinsdag steeg de temperatuur op Rotterdam The Hague Airport nog tot 34,4 graden. Het had nog warmer kunnen worden, ware het niet dat ladingen Saharazand in de lucht het zonlicht temperden. In de lucht zweeft nu circa 10.135 ton zand, wat gelijkstaat aan vijfhonderd volle vrachtwagens. Het zand veroorzaakt vermengd met regen een stoffige laag op auto's. Woensdag is het definitief gedaan met de extreme hitte van deze zomer. De maximumtemperaturen dalen de komende dagen langzaam naar 20 tot 24 graden.