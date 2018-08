Deel dit artikel:











Martina eindigt als zesde op EK-finale 100 meter Martina en Garia in één beeld gevangen. FOTO: ANP

Atleet Churandy Martina heeft zijn Europese titel op de 100 meter niet weten te prolongeren. In de finale in Berlijn eindigde hij als zesde in een tijd van 10.16 seconden.

Met deze tijd liep de sprinter van Rotterdam Atletiek twee honderdste sneller dan in zijn halve finale eerder op dinsdagavond. De 10.16 seconden was zijn snelste tijd van het seizoen. Martina is niet honderd procent fit omdat hij last heeft van de achillespezen. De overwinning ging naar de Brit Zharnel Hughes die de afstand in 9,95 seconden aflegde. Christopher Garia van eveneens Rotterdam Atletiek werd in de halve finales uitgeschakeld met een tijd van 10,31 seconden.