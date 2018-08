Martina naar EK-finale 100 meter, Garia niet

Atleet Churandy Martina kan vanavond zijn Europese titel op de 100 meter verdedigen. De sprinter van Rotterdam Atletiek heeft zich geplaatst voor de finale van later vanavond.

Martina werd in zijn heat van de halve finales derde in een tijd van 10,18 seconden. Dit betekende geen directe plaatsing voor de finale, maar hij mocht door als tijdsnelste.

Zijn clubgenoot Christopher Garia redde het niet in het Duitse Berlijn. Hij liep een tijd van 10,31 seconden en dat was niet genoeg. In de halve finale bleef er één atleet onder de 10 seconden. De Fransman Jimmy Vicaut liep 9,97. De finale is om 21.50 uur.