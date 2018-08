Verzilting dreigt in Hollandse IJssel

Het water in de Hollandse IJssel dreigt steeds verder te verzilten. Het zoute zeewater komt door de droogte en lage waterstanden steeds meer stroomopwaarts de rivier in.

Rijkswaterstaat voert metingen uit om het zoutgehalte in het water te controleren. ''Om de 500 meter gaat er een meetsonde naar beneden en onderweg meet die het zoutgehalte tot helemaal in de diepte'', zegt Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat. ''In de diepte is het altijd wat zouter, dus het is erg interessant om die verschillen tussen ondiep en diep te weten.''

De gevolgen van de zouter wordende rivieren zijn groot. Zo kunnen gewassen van boeren aangetast worden en ontstaat er een ander evenwicht in de natuur. Reden om maatregelen te nemen, zegt Erik van der Linde van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

''We gebruiken gemalen die alleen tijdens de droogte aangaan. Er gaat dan zoet water ons gebied in dat we weer verder verdelen.''