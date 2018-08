Deel dit artikel:











Gedenksteen 3-jarige Anoeska in het park bij de Euromast vernield Vader Chiel Grishaver bij de nieuwe gedenkplaat van zijn dochter Anoeska De nieuwe, kleurrijke gedenkplaat voor Anoeska Grishaver De nieuwe, kleurrijke gedenkplaat voor Anoeska Grishaver

De vader van de 3-jarige Anoeska Grishaver is er kapot van. De gedenksteen van zijn vermoorde dochter in Het Park bij de Euromast in Rotterdam is bekrast. Voor haar vader is dit de enige plek waar hij het meisje kan herdenken.

Anoeska werd in 1986 zodanig mishandeld door de nieuwe vriend van haar moeder, dat de peuter overleed. Om de dood te verhullen begroeven moeder en vriend het meisje in Het Park. De dag erop gaven ze haar op als vermist. Terug bij af Vader Chiel Grishaver heeft veel tijd nodig gehad om de dood van zijn dochtertje te kunnen verwerken. "Ik was helemaal de weg kwijt", zegt Grishaver over die periode. "Ik ben door een diep dal gegaan. Ik heb haar nooit kunnen beschermen, omdat ik niet wist dat ze mishandeld werd. Maar nu heb ik het gevoel dat ik weer terug ben bij af." Er is geen graf waar het lichaam van Anoeska ligt. Ze is in 2004 gecremeerd. "Ik wilde dat zij rust had', legt Chiel Grishaver uit. Daardoor is de gedenksteen de enige plek waar Grishaver zijn dochter kan herdenken. "De plek is voor mij heel erg belangrijk. Het geeft mij houvast", zegt de getraumatiseerde vader. Nieuw en roze De steen ligt er pas sinds 2007, omdat de vader het voor die tijd niet aan kon. De steen van marmer die toen geplaatst was heeft er inmiddels een nieuwe plaat bovenop gekregen, Een roze gekleurde plaat met foto's van Anoeska en van haar lievelingspoes, met een tekst erbij. "Ik was eraan toe om wat meer kleur te geven", zegt Grishaver. Anderhalve maand geleden is de nieuwe plaat geplaatst. "Op 25 juli was ik hier en toen zagen we al meteen dat hij vernield was", zegt Grishaver. Kwaad bloed Hij heeft wel zijn vermoedens wie de foto's kan hebben bekrast. Hij heeft zijn monument namelijk altijd fel verdedigd. Als honden door de plantjes rond de steen liepen of over de steen piesten, kregen de bezitters van die honden dat te horen. Mogelijk heeft dat kwaad bloed gezet. "Maar ik heb geen enkel bewijs", zegt Grishaver. Chiel Grishaven hoopt een nieuwe, onbeschadigde gedenkplaat terug te kunnen plaatsen, met veiligheidsglas erop, zodat die niet opnieuw vernield kan worden. Politieagenten houden de plek in de gaten. De buurt heeft geld ingezameld voor de nieuwe gedenkplaat.