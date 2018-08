Reisstress op het vliegveld, hond Fraya mag niet mee het vliegtuig in

De baasjes van de 13-jarige hond Fraya kwamen twee uur voor vertrek van Rotterdam The Hague Airport naar Malaga voor een vervelende verrassing te staan. Het oude beestje mocht niet mee het vliegtuig in. Volgens Transavia ziet Fraya eruit als een vechthond.

"Hij is vorig jaar ook mee geweest", vertelt het verbaasde baasje. Fraya heeft een paspoort en een vliegticket, maar op het vliegveld kreeg de familie te horen dat de bulterriër niet welkom aan boord was.

"Bij Transavia staan de honden die wel en niet mee mogen, deze hond staat er gewoon bij dat die wel mee mag", zegt het baasje met een trillende stem.

Van slag

De eigenaren zijn flink van slag van deze onverwachte tegenvaller. "Het is een oud beestje, die kan niet zonder z'n baasje."

De familie was onderweg naar het appartement van oma in Malaga. "Het gezin heeft zo hard gewerkt. Ik heb daar een appartementje, heerlijk met z'n allen, krijgen we dit."

Familie is naar het vliegveld komen rijden om Fraya mee terug naar huis te nemen.

Op de website van Transavia staat dat honden die qua bouw vergelijkbaar zijn met de staffordshire terriër of American staffordshire terriër, mastiff, tosa of rottweilers niet mee mogen.