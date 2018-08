Deel dit artikel:











Onweer en regen, geen grote schade Foto: Ferry Krauweel

Onweer en regen zijn zonder noemenswaardige incidenten in de nacht van dinsdag op woensdag over het Rijnmondgebied getrokken. De brandweer in de Rotterdamse regio kreeg geen meldingen van blikseminslagen met schade of wateroverlast.

Het front trok via West-Vlaanderen en Brabant naar het oosten van ons land. Het onweer zorgde wel voor mooie beelden in de regio. Lees ook: KNMI: code geel voor zwaar onweer Heeft u toch schade als gevolg van het weer, mail de informatie naar nieuws@rijnmond.nl