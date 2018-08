Deel dit artikel:











Volg Feyenoord in Slowakije via RTV Rijnmond De eerste Feyenoordfans zijn al in Zilina

Feyenoord speelt donderdagavond, om 19:00 uur, tegen AS Trencin. De wedstrijd in Slowakije is uiteraard te volgen op Radio Rijnmond, maar ook in de aanloop is het verblijf van Feyenoord in Zilina uitgebreid te volgen via RTV Rijnmond.

In onze sportblokken op Radio Rijnmond praten verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop je bij over het laatste nieuws rondom het duel in de voorronde van de Europa League van de Rotterdammers. Verder verschijnen er op deze websites videobeelden van supporters, spelers en trainers rondom de wedstrijd. Hou de Social Media kanalen van RTV Rijnmond Sport in de gaten en mis niets. Volg Feyenoord in Slowakije via RTV Rijnmond.