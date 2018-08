Man (60) uit Krimpen aan den IJssel opgepakt voor witwassen

Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft woensdag een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel opgepakt. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld dat door criminelen is verdiend.

De man zou een zogenaamde katvanger zijn. Dat is iemand die spullen of rekeningen van criminelen op zijn of haar naam heeft staan om de echte eigenaar buiten schot te houden. De FIOD denkt dat de 60-jarige Krimpenaar zijn bankrekening en een aantal loodsen en voertuigen op zijn naam laat gebruiken voor illegale activiteiten.

De man heeft vier bedrijven die niets lijken te verdienen. Toch lijkt het erop dat bij een van de bedrijven ruim 200 duizend euro contant is gestort. Dat geld is meteen daarna doorgestort naar andere bedrijven.

In totaal is 19 duizend euro in beslag genomen bij het doorzoeken van de woning van de man, een kantoorpand in Zwolle een garagebox in Krimpen aan den IJssel en een loods in Dordrecht.