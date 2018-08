Deel dit artikel:











Gezonken historisch zeilschip uit Veerhaven gelicht

Het historische zeilschip dat vorige maand in de Rotterdamse Veerhaven is gezonken, werd woensdagmorgen geborgen. Waardoor de 'Vrouwe Suzanna' in juli zonk, is nog niet bekend.

Het schip wordt met een kraan en stroppen uit het water gelicht. Ex-wijkagent Bas Munne is nu havenmeester van de Veerhaven en overziet het geheel. Op het moment van zinken was er niemand aan boord.