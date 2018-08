Deel dit artikel:











Feyenoord-Excelsior in teken van knuffelactie Feyenoord-Excelsior

De stadsderby Feyenoord-Excelsior staat 19 augustus in het teken van het Sophia Kinderziekenhuis. In de Kuip zijn er voor 900 kinderen uit het ziekenhuis kaartjes. Vanuit Feyenoord-supportersgroep FRS 1908 is bovendien het verzoek gekomen aan supporters om allemaal een knuffel mee te nemen voor de kinderen.

Hiermee willen zowel de supporters van Feyenoord als die van Excelsior een vervolg geven aan de knuffelactie van de ADO-supporters twee jaar geleden, toen zij vanuit het uitvak knuffels naar beneden gooiden. Tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag werd de actie van de Haagse fans destijds in heel het stadion met luid applaus ontvangen.