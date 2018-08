In Barcelona geliquideerde Schiedammer stond op dodenlijst

De twee weken geleden in Barcelona doodgeschoten Schiedammer Jamal M. stond op een dodenlijst, net als drie vrienden die bij hem waren. De lijst is onderschept door Amerikaanse opsporingsdiensten.

Een man op een witte motor schoot M. in de nacht van zondag op maandag dood, vlak nadat hij met enkele vrienden een club had verlaten. Eén van hen, Zayd K. uit Schiedam, raakte gewond. Met twee anderen die er in Barcelona bij waren, zouden M. en K. op een dodenlijst staan.

De Amerikaanse opsporingsdiensten hebben deze lijst in Zuid-Amerika onderschept en aan de Nederlandse politie doorgespeeld. Als mogelijke opdrachtgever wordt Redouan Taghi, een beruchte crimineel uit Vianen, genoemd.

Taghi staat hoog op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en het opdracht geven voor meerdere liquidaties in het Amsterdams-Utrechtse criminele milieu.

Deal

Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een kroongetuige, die heeft verklaard over de betrokkenheid van Taghi bij een aantal liquidaties. In maart werd de broer van de kroongetuige in Amsterdam vermoord.

Taghi verblijft waarschijnlijk in het buitenland. Het OM heeft een beloning van 25 duizend euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

De advocaat van Taghi, Inez Weski, zet vraagtekens bij de informatie van de Amerikanen. ''Je weet niet waar het vandaan komt en hoe betrouwbaar het is. En kennelijk heeft men een groot belang om mijn cliënt zwart te maken. Deze informatie kan niet kloppen, omdat mijn cliënt niets met die zaak in Barcelona van doen heeft. Hij kent die personen niet eens.’’