Spijkenissers mopperen erop los

De Spijkenisserbrug die in storing staat, de rommel op straat en het gebrek aan fietsparkeerplaatsen. Verslaggever Sanne Waldekker ging voor de Zomertoer dinsdag de markt van Spijkenisse op om een lekker potje te mopperen met de inwoners.

Daar blijkt de markt zelf al een grote ergernis te zijn. "Ik vind het zo zonde dat die markt zo achteruit gaat", zegt een inwoner. "Hij wordt steeds kleiner, je moet af en toe zoeken of er nog wel een kraampje staat."

Ook de rommel in de straten van Spijkenisse zorgt voor een hoop gemopper. "En daar doet stadsreiniging zelf ook gewoon aan mee", zegt een vrouw. "Als ze de ondergrondse containers legen, waait er altijd een hoop prut uit en dat ruimen ze niet op."

Ook het parkeerbeleid is een ergernis. Niet van auto's, maar van fietsen. "In het najaar kan je je fiets op veel plekken haast niet kwijt. Er zijn eigenlijk te weinig fietsparkeerplekken", zegt een man.



Over één onderwerp wordt verreweg het meeste gemopperd in Spijkennise: die "verschrikkelijke" Spijkenisserbrug. "Als je kijkt hoeveel uren wij kwijt zijn achter de brug als deze in storing staat.... Dat is niet normaal."

"Het is een belangrijke route", voegt een ander daaraan toe. "Als er een ongeluk gebeurt, zit heel Spijkenisse dicht. Veel mensen hebben er mee te maken. Elke dag opnieuw!"

Over een oplossing voor de grootste ergernis werd ook meteen nagedacht. "Er moet een extra tunnel komen", roept een van hen als mogelijkheid.

Mopperen lucht op. "Daar zijn we Nederlanders voor, hè", zegt een man. "Het hoort erbij. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee."