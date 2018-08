Deel dit artikel:











Voorarrest verdachte gewelddadige verkrachting Kralingen verlengd

De 18-jarige Rotterdammer die vastzit voor de extreem gewelddadige verkrachting in de Rotterdamse wijk De Esch vorige maand, blijft nog negentig dagen in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

De Rotterdammer wordt verdacht van poging doodslag en verkrachting van een 20-jarige studente. Op 21 juli zou hij de studente hebben aangevallen nadat hij haar had gevolgd van het Centraal Station in Rotterdam naar haar huis in De Esch. De vrouw werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en moest met spoed worden geopereerd. Een paar dagen later werd de 18-jarige verdachte aangehouden, zijn DNA is bij sporen op het plaats delict gevonden. De man blijft nu vastzitten tot hij voor de rechter moet verschijnen. Lees ook: Vrouw zwaargewond na verkrachting in Rotterdam

Lees ook: Politie pakt verdachte op voor gewelddadige verkrachting in Kralingen