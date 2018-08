Rotterdamse sportvelden van gras tot september buitenspel

Rotterdamse sportvelden zijn er door de aanhoudende droogte slecht aan toe. Velden van natuurgras mogen pas in september weer worden gebruikt. Dat heeft de beheerder van de velden, Sportbedrijf Rotterdam, besloten.

Het gaat om ongeveer honderd velden. Nu ze niet kunnen worden gebruikt, is dat een tegenvaller voor de voorbereiding van veel amateurvoetbalclubs.

Eén grote zandvlek

Edvin Osmanbašić, voorzitter van de Egelantier Boys in Rotterdam-Zuid, kan erover meepraten. "Afgelopen maandag was het eerste team op de club. Bij binnenkomst zagen we het gelijk: het is één grote zandvlek. Daar is niet op te spelen."

Sportbedrijf Rotterdam wil maatregelen treffen die ervoor zorgen dat sportclubs het komende seizoen geen last hebben van de gevolgen van de droogte. Ze willen onder meer extra bemesten en bezaaien, maar dat kan alleen als het weer het toelaat.

Uitzondering

“We werken samen met de clubs om de velden zo snel mogelijk bespeelbaar te krijgen. In de week van 27 augustus zullen we bepalen of we de velden langer uit de roulatie moeten houden. Als clubs zelf van mening zijn dat één of meerdere van hun velden wél bespeelbaar zijn, kunnen we voor hen een uitzondering maken. Wat dat betreft blijft het maatwerk”, zegt Bart Gaell van Sportbedrijf Rotterdam.

Woensdagmiddag is er overleg tussen Sportbedrijf Rotterdam en de Egelantier Boys en VV Pretoria. Er wordt gekeken naar een oplossing voor de beide clubs die geen kunstgrasvelden tot hun beschikking hebben om voor nu naar uit te wijken. "Mogelijk kunnen we een alternatief bieden zodat er gewoon getraind kan worden als voorbereiding op het komende seizoen", zegt Gaell.