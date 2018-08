Waar komt de groenten die op jouw bord liggen vandaan? Hoe worden kruiden geteeld? Hoelang duurt het voor een krop sla 'groot' is? Op die vragen geven ze in de Belevenistuin van Vers van Voorne in Tinte antwoord.

Bij Vers van Voorne worden voornamelijk slasoorten geteeld. Veel mensen hebben geen flauw idee hoeveel tijd en energie besteed wordt aan de groenten die uiteindelijk op je bordje belanden. Om de afstand tussen de consument en de groentetelers kleiner te maken, is Jan Varekamp van Vers van Voorne de Belevenistuin begonnen.

De tuin is volop in ontwikkeling. “We zijn nu nog niet volledig telend, maar we proberen mensen wel alvast te laten zien wat we aan het doen zijn en wat we de komende jaren nog gaan doen”, zegt Varekamp. “Bij ons op locatie willen we echt laten zien hoe we in de tuinbouw producten telen, hoe het groeit en bloeit én wat je ermee kan doen.”

Want wat gaat er boven een verse kop tomatensoep? “Daar heb je geen zakje voor nodig”, zegt Varekamp. “Werk met verse producten. Zeker als je hier in de tuin loopt en je ziet de verse kruiden: het ruikt, het smaakt, het is fantastisch.”

Proefschuur

Ruim vijftig boeren en telers van het eiland, waaronder Vers van Voorne, hebben de krachten gebundeld in De Proefschuur Coöperatie. “Wij proberen hun producten te bundelen en te verkopen richting supermarkten, restaurants en horeca”, vertelt voorzitter Arnout den Ouden.

“Bedrijven zitten niet te wachten op twintig boeren die met één product aankomen. Ze willen inkopen doen op een plek waar ze alles bij elkaar kunnen vinden. Daar zijn wij voor in het leven geroepen.”

De sla van Vers van Voorne is in de Proefschuur te vinden, maar ook aardappels, groenten en kruiden van andere telers van het eiland. Omdat ze 'om de hoek' geteeld zijn, zijn er weinig kilometers nodig om de verse producten in de supermarkten op het eiland te krijgen.

Zo ligt de groenten 's ochtends nog in de kas, maar kan je 's avonds een stukje Voorne-Putten op je bord hebben liggen.