Ganzen botsen met ambulance in Strijen Foto Ambulancedienst ZHZ

Broeders van de ambulance Zuid-Holland-Zuid kregen in de nacht van dinsdag op woensdag de schrik van hun leven toen ze in botsing kwamen met opvliegende ganzen. De ambulance raakte beschadigd. Collega's namen de rit over.

De botsing gebeurde op de Hoekseweg in Strijen. De ganzen vlogen op toen de ambulance passeerde. Of de dieren de botsing hebben overleefd, is onbekend. De rit van de ambulance werd overgenomen door collega's. Voor de dienstverlening heeft de botsing geen gevolgen gehad, laat de ambulancedienst ZHZ weten.