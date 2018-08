Deel dit artikel:











Veel lege plekken verwacht in Zilina Het stadion in Zilina

Het stadion in Zilina zal donderdagavond lang niet uitverkocht zijn tijdens AS Trencin - Feyenoord. Er kunnen 11.000 toeschouwers in, maar de verwachting is dat er slechts 3000 zullen zijn. Minimaal 500 daarvan zullen juichen voor Feyenoord.

De heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League kan niet worden gespeeld in het eigen stadion van Trencin. "Hier in Zilina ligt de kunstgrasmat er niet florissant bij", laat verslaggever Sinclair Bischop weten vanuit Slowakije. Feyenoord trainde woensdagochtend nog in Rotterdam en in de middag vertrekt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst naar Zilina. Gisteren op de persconferentie liet Van Bronckhorst al weten dat Feyenoord niet volledig zal zijn. Rond 18.00 uur is de persconferentie van AS Trencin, waarna wij spreken met de Rotterdamse trainer van de Slowaken Ricardo Moniz en voormalig Feyenoorder Joey Sleegers.