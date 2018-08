Van Persie en Botteghin niet mee naar Slowakije

Feyenoord reist woensdag met een selectie van twintig spelers naar Slowakije voor het duel met AS Trenčín. Daarbij ontbreken aanvoerder Robin van Persie en verdediger Eric Botteghin. Van Persie was al een twijfelgeval, Botteghin blijft thuis wegens privéomstandigheden.

Ook aanwinsten Joris Delle en Luis Sinisterra reizen niet mee naar Slowakije. Jens Toornstra, die tegen PSV geblesseerd uitviel met een armblessure, gaat wel mee en kan mogelijk gewoon starten.

Eerder werd al bekend dat Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps, Nicolai Jørgensen, Yassin Ayoub en Renato Tapia vanwege een blessure niet inzetbaar zijn, terwijl Tonny Vilhena geschorst is.

De wedstrijd AS Trenčín - Feyenoord is donderdag uiteraard live te volgen via radio Rijnmond met verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop ter plaatse in Zilina.