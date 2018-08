'On-Nederlands' tafereel: duizenden vlinders op klein stukje Maasvlakte

Op de Maasvlakte is het erg droog

Ondanks de droogte was één greppel vochtig genoeg voor wat plantjes tot grote vreugde van de vlinders

Door de droogte zijn er nog nooit zo weinig vlinders geteld als tijdens de nationale Tuinvlindertelling van afgelopen weekend. Toch zagen Rotterdamse ecologen vorige week een spectaculair tafereel op de Maasvlakte: rond een klein stukje vochtig grond fladderden duizenden vlinders rond.

De Nationale Tuinvlindertelling werd afgelopen weekend voor de tiende keer georganiseerd. In voorgaande jaren werden er gemiddeld vijftien vlinders per telling doorgegeven, maar dit jaar was dat de helft minder.

Die afname heeft volgens de Vlinderstichting twee oorzaken. Het was relatief vroeg in het jaar al warm, waardoor vlinders eerder vlogen dan normaal en dus ook weg waren voor de telling begon.

Een andere oorzaak was de extreme droogte, waardoor veel natuurgebieden en bermen verdord waren. Gevolg: geen of nauwelijks nectar voor de vlinders.

'Spectaculair gezicht'

Dat er de afgelopen maanden een enorm gebrek is aan nectar, zag ook ecoloog Niels Godijn van Bureau Stadsnatuur in Rotterdam. "Wij doen als Bureau Stadsnatuur maandelijks een dagvlindertelling in het Rotterdams havengebied", zegt Godijn op Radio Rijnmond

"De hele Maasvlakte was eigenlijk een dorre vlakte, alles knisperde onder je voeten, met uitzondering van één greppel langs de Nieuwe Waterweg. Daar was net iets meer vocht in de bodem, waardoor veel kruiden daar wel tot bloei konden komen." Daar zagen Godijn en zijn collega's duizenden vlinders fladderen.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt; het was een zeer spectaculair gezicht." Godijn heeft nog rondgevraagd bij collega-ecologen en die bevestigden dat het zeer zeldzaam was.

"Het was een on-Nederlandse situatie", zegt de ecoloog. "Het was een direct gevolg van het voedselgebrek in de wijde omgeving en dan had je precies op dat stukje - heel lokaal - aanbod van nectar, die hommels en vlinders aantrok."

Het is de vraag of de greppel vochtig blijft, maar met de voorspelde regen van de komende weken is die kans groot. Voor de vlinders betekent het misschien zelfs goed nieuws.

"Als we nu een wat nattere periode hebben, zullen enkele soorten zoals de rolklaver en de rode klaver een tweede bloeifase ingaan. Die bloeien in het najaar nog uitbundig en kunnen een hele belangrijke rol vervullen voor de insecten die er nog zijn. Vlinders die nu nog rondfladderen, kunnen zich voortplanten en daarmee de generatie voor volgend jaar veiligstellen."