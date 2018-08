Wie is de karaokekoning van 't Weergors?

"Iedereen kletst met elkaar. Maar het hoeft niet, er zit geen verplichting aan. De toegankelijkheid maakt deze camping zo leuk." Henk en Annet Landman zijn trouwe gasten van Camping 't Weergors in Hellevoetsluis en komen er al meer dan dertig jaar.

"Als het een beetje weer is, zitten we hier", zegt Henk. Vanuit Rotterdam is het slechts een halfuur rijden voor het echtpaar. "Ik kom hier al 34 jaar met plezier, maar mijn vrouw stond hier al eerder."

Annet komt namelijk al sinds 1966 op 't Weergors. "Ik heb een heerlijke jeugd gehad hier en dat wilde ik voor mijn eigen kinderen ook", vertelt ze. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, maar woensdagochtend zit ook kleindochter Elisa aan tafel bij het tweetal.



Woensdagavond staat er een karaoke- en playbackavond op het programma. Elisa treedt dan op met een vriendinnetje en misschien grijpt Annet ook nog wel naar de microfoon. "Ik laat me meestal wel overhalen", vertelt ze. Aan Henks lijf geen polonaise: "Nee, ik doe er niet aan mee. Maar ik zit er wel, hoor."

Ook Daan en Ellie komen al jaren op de camping. Daan is - vooral volgens zichzelf - de ongekroonde karaokekoning van de camping."Maar ik word altijd als allerlaatste ingehuurd. Als iedereen al aan de bar zit, zegt de eigenaar: nu ben jij!"

Zijn vrouw Ellie moet erom lachen. "Hij probeert te zingen. Maar het lukt niet echt", zegt ze. Is zij dan de ongekroonde koningin van de karaoke? "Nou, dat wil ik niet zeggen."

"Ik heb het ooit geprobeerd met mijn vriendin Annet. We vonden het eng, dus zouden eerst een borreltje nemen. Toen moesten we uiteindelijk pas om 22:30 uur op en hadden die borreltjes er al in gehakt. Toen hebben we de hele tent plat gezongen!"