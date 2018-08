Deel dit artikel:











Van Emden achtste op EK tijdrijden Jos van Emden in actie op het EK (Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen)

Schiedammer Jos van Emden is op het EK tijdrijden in Glasgow achtste geworden. De specialist van LottoNL-Jumbo was daarmee wel de beste Nederlander, voor Dylan van Baarle die tiende werd. De Belg Victor Campenaerts prolongeerde zijn Europese titel, door de Spanjaard Jonathan Castroviejo met 63 honderdste van een seconde te verslaan.

Eerder op de dag waren de Nederlandse vrouwen wel succesvol in de tijdrit. Ellen van Dijk en Anna van der Breggen wonnen respectievelijk goud en zilver in Glasgow. Komende maandag staat Van Emden aan de start van de BinckBank Tour, die start in Nederland en daarna doortrekt richting België. Dinsdag is hij een van de favorieten voor winst in de individuele tijdrit.