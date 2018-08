Pleinbioscoop in Rotterdam weer open

In Het Museumpark zijn vanaf de komende weken weer films te zien op een groot scherm. De eerste film is de Shape of Water. Die film won eerder dit jaar onder meer de Oscar voor beste film en beste regie.

De Pleinbioscoop is nog in Rotterdam tot 26 augustus. Andere films die getoond worden zijn bijvoorbeeld Jurassic World, Dunkirk, Black Panther en Back to the Future.



PROGRAMMA:

8 AUG - Openingsavond Pleinbios 2018: The Shape of Water (20:00 uur)



9 AUG - The Florida Project op de Pleinbios (20:00 uur)



10 AUG - Jurassic World: Fallen Kingdom op de Pleinbios (20:00 uur)



11 AUG - KinderPleinbios: Dikkertje Dap & Coco (11:00 uur)



11 AUG - Phantom Thread op de Pleinbios (20:00 uur)



12 AUG - The Rider op de Pleinbios (20:00 uur)



13 AUG - Doof Kind op de Pleinbios (20:00 uur)



14 AUG - The Insult op de Pleinbios (20:00 uur)



15 AUG - Lady Bird op de Pleinbios (20:00 uur)



16 AUG - Hereditary op de Pleinbios (20:00 uur)



17 AUG - Klassieker: 'One Flew' op de Pleinbios (20:00 uur)



18 AUG - Dunkirk op de Pleinbios (20:00 uur)



19 AUG - Sweet Country op de Pleinbios (20:00 uur)



20 AUG - Visages Villages op de Pleinbios met LantarenVenster (20:00 uur)



21 AUG - Three Billboards op de Pleinbios (20:00 uur)



22 AUG - I, Tonya op de Pleinbios (20:00 uur)



23 AUG Black Panther op de Pleinbios (20:00 uur)



24 AUG - Call Me By Your Name op de Pleinbios (20:00 uur)



25 AUG - Klassieker: Back to the Future op de Pleinbios (20:00 uur)



26 AUG - Slotavond Pleinbios: Good Time (20:00 uur)