Kunstenaars en publiek maken samen kunst bij All you can Art

Kunstenaars van het Instituto Bueno Bista (IBB) uit Curaçao staan voor de derde keer in de Rotterdamse Kunsthal met de tentoonstelling All you can Art. Ze maken samen met studenten, ouderen, kunstenaars en niet-kunstenaars kunst in open ateliers.

Naast de tentoonstelling is er ook de All you can Art Summerschool, waarin ongeveer 35 talenten zijn geselecteerd om aan hun kunstportfolio te werken en eigen kunst te verkennen. De Curaçaose kunstenaars begeleiden jongeren die naar de kunstacademie willen en helpen ook bij het aanmelden bij de academie.

"In zes weken doen we dat hier in Nederland met jongeren van verschillende achtergronden, die misschien naar een kunstacademie willen. Het zijn niet alleen maar jongeren maar ook wat oudere, volwassen mensen. Zij doen ook mee aan dit project", legt Johanna Franco Zapata van IBB uit.

''Ons doel is natuurlijk om kunst toegankelijker te maken voor mensen die niet bekend zijn met kunst. Ook voor de mensen uit de kunstwereld die dit niet zo goed begrijpen.''

IBB is een kunstcentrum voor hedendaagse kunst. All you can Art is een replica van wat IBB op Curaçao doet. De expositie is nog t/m zondag 26 augustus te zien in de Kunsthal.