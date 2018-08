Hoe gaat het met boer Arthur uit Boer zoekt Vrouw?

Hij werd bekend bij het grote publiek toen hij in 2012 meedeed aan het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Komkommerboer Arthur uit Tinte is nog altijd dolgelukkig dat hij zich destijds heeft aangemeld. "Ik kan het iedereen aanraden."

In die zes jaar is er veel gebeurd. Tussen de elf brieven die hij destijds kreeg, zat één brief van de ware. Die 'ware' was Miranda, waar hij inmiddels al meer dan vier jaar mee getrouwd is. Ook is het gezin uitgebreid met twee kinderen: Casper en Isabella.

Voor Miranda was het een drempel om een brief te schrijven naar de vrijgezelle boer. "Uiteindelijk heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. Nu zijn we twee kinderen en zes jaar verder, en ik zit hier nog steeds op de bank!"

Lieve en zorgzame man

Ze zou niet weten wat ze zonder Arthur zou moeten, vertelt Miranda. "Het voelt zo vertrouwd. Het is een hele lieve en zorgzame man. Af en toe ook wel een sloddervos, maar ja."

Ook voor de boer zelf was het televisieavontuur nieuw en spannend. "En een positieve ervaring", zegt Arthur. "Een vrouw en kinderen geven het leven toch een andere dimensie. Ik had gehoopt iemand te vinden, maar je weet nooit wat eruit komt."

Zijn sociale leven heeft met zijn gezinnetje een boost gekregen. "Ik had niet durven dromen dat het zo leuk is, dat je 's avonds thuis komt en dat er dan iemand is."

Al sinds 2004 is Arthur komkommerboer op Voorne-Putten. Die passie nam hij over van zijn vader, die in Den Hoorn komkommers kweekte. De laatste zes jaar wordt zijn tijd toch wat anders ingedeeld dan in de periode daarvoor.



"Je wil toch tijd voor je gezin vrijmaken", zegt hij. Of zijn zoon of dochter later de komkommerteelt overneemt? "Dat zou leuk zijn. Maar dat duurt nog wel een jaar of twintig. Maar als ze het willen, dan mogen ze!"