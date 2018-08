Deel dit artikel:











Weerman Ed Aldus: einde hittegolf in regio Rijnmond

Er is woensdag officieel een einde gekomen aan de regionale hittegolf. De temperatuur kwam op Rotterdam The Hague Airport niet hoger uit dan 22,5 graden. Voor het aanhouden van de hittegolf had dat tenminste 25,0 graden moeten zijn.

De regionale hittegolf heeft in de Rijnmondregio twintig dagen geduurd en is daarmee volgens weerman Ed Aldus de langste sinds het begin van de waarnemingen op het Rotterdamse vliegveld in 1956. Ook landelijk is er geen sprake meer van een hittegolf. Donderdag gaat het in de loop van de dag vanuit het zuiden regenen met kans op onweer. Ook vrijdag is er kans op buien. De temperatuur komt overdag niet hoger uit dan 20 graden.