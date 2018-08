Voetbalclubs Rotterdam-Zuid in geldnood door droogte

De voetbalclubs FC Pretoria en Elegantier Boys in Rotterdam-Zuid dreigen in financiële problemen te raken door de droogte. Nu er deze maand niet gevoetbald mag worden op de natuurgrasvelden in Rotterdam is er nauwelijks bedrijvigheid.

De voetbalclubs delen samen een complex aan de Schulpweg. "We moeten het voornamelijk hebben van de omzet in de kantine", vertelt Jaap Wildschut. Hij is penningmeester van de Elegantier Boys. "We houden het deze maand nog wel vol, maar komende maand is problematisch. Als het zo doorgaat is het snel afgelopen met ons."

Maar waarom hebben de clubs dan geen buffer? "We hebben onze reserves geïnvesteerd in het verbouwen van de kleedlokalen", vertelt Boyke Rasoelbaks. Hij is de penningmeester van FC Pretoria. "Ik houd er ook rekening mee dat voetballers zich zullen uitschrijven, omdat ze niet kunnen trainen.