Feyenoord-supporter Michel woont al jaren in Slowakije: 'Dat opent nu wel deuren ja' Michel Scheppink hangt de eerste spandoeken al op in Zilina.

Michel Scheppink reisde in 1997 Feyenoord achterna naar Kosice. Hij wist toen nog niet dat hij er enkele jaren later zou komen te wonen en werken. De liefde voor een Slowaakse vrouw won het van de liefde voor Feyenoord, maar als het kan gaat hij nog steeds kijken bij zijn cluppie. Nu Feyenoord donderdag in Zilina tegen AS Trenčín speelt, is Michel aanwezig in het stadion.

"Als je de taal spreekt en dan ook nog eens uit Nederland komt gaan de deuren wel voor je open ja'', begint Michel, die zijn grote spandoeken al in het stadion heeft opgehangen. "Ik heb de veiligheidscoördinator van Trenčín vorige week gebeld, en toen heb ik gevraagd of ik naast de Feyenoord-supporters mag zitten. Dat is wel zo gezellig natuurlijk." Michel denkt niet dat het stadion in Zilina verder erg gevuld zal zijn. "Misschien zijn er een aantal mensen die Feyenoord graag willen zien, maar ik verwacht twee tot drieduizend man donderdagavond. Ik denk maximaal duizend Trenčín-supporters, maar misschien is die schatting al veel te hoog." Bekijk hierboven het hele item van verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop met Feyenoord-supporter Michel Scheppink.