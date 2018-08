Transavia gaat overstag: hond Fraya mag toch mee op vakantie

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat een hond die in Rotterdam op een vlucht werd geweigerd, alsnog overvliegen naar het Spaanse Malaga. De familie mocht het beestje woensdagochtend niet meenemen op vakantie, omdat het leek op een ras dat op een lijst met verboden honden stond. Vorig jaar mocht Fraya nog wel mee met het vliegtuig.

De familie vertrok zonder hond van Rotterdam The Hague Airport . Transavia zegt nu dat er sprake was van een vergissing. De hond zou onterecht zijn aangezien voor een vechthond.

Fraya gaat op 18 augustus alsnog met de dochter van de familie naar Malaga. Eigenares Gertruud van Beijnen is gematigd positief. ''Het is op zich wel goed, dan hoeft ze in ieder geval niet met vreemden te vliegen. We zullen het er mee moeten doen, het is even niet anders. Maar echt blij ben ik er niet mee.''

Transavia heeft beloofd ook duidelijker te zijn over het meenemen van huisdieren.