Brandweer redt honden uit brandende flat Foto: MediaTV

In Vlaardingen heeft de brandweer woensdag twee honden uit een brandende flat gehaald. De brandweer kwam bij de flat aan het Duizendguldenkruid na een melding dat er rook te zien was. Er bleek sprake te zijn van een brand in een slaapkamer.

De brandweer trof de twee honden aan en diende gelijk zuurstof toe aan de dieren. Ze zijn aan de dierenambulance overgedragen. Waardoor de brand is ontstaan is onduidelijk. Ook over de schade is nog niets bekend.