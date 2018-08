Deel dit artikel:











Ook KNVB doet aangifte tegen fakkelgooiers tijdens Cruijff Schaal Fakkels op het veld in het Philips Stadion (Foto: ANP - Olaf Kraak)

In navolging van Feyenoord doet ook de KNVB aangifte tegen de fans die zaterdag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord fakkels op het veld gooiden in de beginfase.

Volgens de voetbalbond kan het gebruik van vuurwerk op tribunes tot gevaarlijke situaties leiden. Zeker als het ook nog eens op het veld of richting spelers wordt gegooid. In 2014 deed de voetbalbond ook aangifte tegen supporters van Ajax die tijdens de bekerfinale tegen PEC Zwolle vuurwerk op het veld van De Kuip gooiden. Na het onderzoek van de politie werden er 36 daders strafrechtelijk vervolgd.