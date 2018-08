Voedselbanktuin Schiedam oogst deze zomer meer groente dan ooit

Cliënten van de voedselbank in Schiedam krijgen flink wat groenten in hun pakketten mee uit de drie voedselbanktuinen in de omgeving. Het gaat zo goed in die tuinen, dat er bijna dubbel zoveel groenten is geoogst als vorig jaar.

De droogte van de afgelopen weken heeft veel schade aangericht, maar niet aan de moestuin in Vijfsluizen. "De tuin heeft er nog nooit zo mooi bijgelegen als dit jaar. Daar zijn we echt trots op", zegt Joke Gaasbeek van de voedselbanktuinen in Schiedam.

In de tuin in Vijfsluizen staan heel veel soorten groenten, waaronder maïs, bonen, aardbeien, grote courgettes en pompoenen. "Het is natuurlijk een zomer voor courgettes en pompoenen. Het is geweldig weer, warm, en we hebben een paar hele fanatieke vrijwilligers die er heel veel tijd in steken om 's avonds te komen sproeien, extra te wieden, een extra bedje aan te leggen. Die steken er hun ziel en zaligheid erin", vertelt Joke trots.

Vanuit de moestuinen worden de groenten geoogst ten naar de twee uitdeelpunten in Schiedam gebracht. Daar maken zo'n 170 mensen gebruik van de voedselbank. Omdat er momenteel zoveel courgettes worden geoogst, heeft Joke wat tips. "Ik heb op onze website van allerlei voorbeelden gegeven van recepten met courgettes. Courgettesoep gevulde courgette, courgettesalade, courgettespaghetti..."

Joke beheert drie tuinen. Die aan het Doctor Wibautplein in Nieuwland moet weg. Dat was al bekend, het was maar een tijdelijk project. De plek was bestemd voor huizenbouw maar mocht tot er concrete plannen kwamen worden ingericht als moestuin. Er is voorlopig geen alternatieve locatie in Nieuwland, maar in de tuin in Vijfsluizen is nog ruimte om uit te breiden.