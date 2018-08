Deel dit artikel:











Joey Sleegers: 'We gaan zeker niet inzakken tegen Feyenoord' Joey Sleegers

''We zijn een ploeg die aanvallend voetbal speelt en erop klapt en dat gaan we tegen Feyenoord gewoon doen,'' zegt Joey Sleegers een dag voor Trencin - Feyenoord. Volgens de Nederlander in Slowaakse dienst is inzakken geen optie.

De 24-jarige aanvaller van Trencin die voormalig jeugdspeler is van Feyenoord, nam in Zilina de tijd om voor de camera van RTV Rijnmond te verschijnen. Het is voor hem bijzonder om tegen de club te spelen waar hij net niet doorbrak. ''In het veld speel je altijd om te winnen, maar Feyenoord heeft wel voor altijd een plek in mijn hart.'' Kunstgras De wedstrijd tussen Trencin en Feyenoord in Zilina wordt donderdag vanaf 19.00 uur op kunstgras gespeeld. Volgens Sleegers kan dit een voordeel zijn voor de thuisploeg. ''Bij Feyenoord lopen wat spelers rond die er niet van houden. Wij zijn daarvan op de hoogte en dat is een extra motivatie voor ons.'' Trencin speelt het duel niet in het eigen stadion, maar het heeft zelf ook kunstgras waardoor de ploeg van de Rotterdamse coach Ricardo Moniz eraan gewend is. In de video hierboven is het volledige interview van Feyenoord-watcher Dennis van Eersel met Joey Sleegers te bekijken. De wedstrijd Trencin Feyenoord is live te volgen op Radio Rijnmond.