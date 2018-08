Ricardo Moniz: 'Morgen is de wedstrijd van ons leven'

De Rotterdamse Trencin-trainer Ricardo Moniz ziet de wedstrijd tegen Feyenoord als duel waarin zijn team wel of niet de top bereikt. ''Morgen is de wedstrijd van ons leven.''

''Onze spelers zijn jong en hongerig'', vervolgt Moniz op de persconferentie in Zilina een dag voor Trencin - Feyenoord. ''We zijn niet verwend met bijvoorbeeld de faciliteiten in Trencin, maar dat interesseert ons niets. Morgen is een absolute finale. Gaan we de top halen, ja of nee?''

Visie

Verder houdt de Rotterdammer een bijzondere visie over het trainersvak op na. ''Ik houd van het voetbal, maar niet van de wereld er omheen. Er is te veel berekendheid en politiek gedrag. Ik ben van de straat en heb mijn leermeesters daar ook altijd gezocht.’’

Feyenoord-watcher Dennis van Eersel sprak Ricardo Moniz tijdens de persconferentie een avond voor Feyenoord - Trencin. Het hele gesprek is in de video hierboven te bekijken.